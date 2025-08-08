Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Tokat'ta arabalar kafa kafa çarpıştı! 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralı

Tokat'ta arabalar kafa kafa çarpıştı! 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Tokat, Zile, Kazalar, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ta arabalar kafa kafa çarpıştı! 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralı - 1. Resim

GERİYE 2 ÇOCUK KALDI

Otomobillerde bulunan 2 çocuk ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

