Tokat'ta arabalar kafa kafa çarpıştı! 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
GERİYE 2 ÇOCUK KALDI
Otomobillerde bulunan 2 çocuk ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
