Kenya'da kabus gibi trafik kazası! 21 ölü

Kenya'da kabus gibi trafik kazası! 21 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kenya&#039;da kabus gibi trafik kazası! 21 ölü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kenya’nın batısındaki Kisumu kentinde meydana gelen korkunç kazada, bir liseye ait otobüsün kaza yapması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da yerel basına açıklama yapan Kisumu trafik denetim yetkilisi Peter Maina, Kisumu kentinde bir kavşakta akşam saatlerinde meydana gelen kazada 21 kişinin öldüğünü söyledi.

Maina, Kakamega yönünden Kisumu istikametine seyreden otobüsün viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, aracın karşı şeride geçerek bir hendeğe düştüğünü ifade etti.

Kenya'da kabus gibi trafik kazası! 21 ölü - 1. Resim

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otobüsün AIC Naki Lisesine ait olduğunu ve araçta öğrenci bulunmadığını aktaran Maina, kazada 10'u kadın 21 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Kazada 5 kişinin de ağır yaralandığını ve bu kişilerin Kisumu’daki bir hastanede tedavi altına alındığı bilgisini veren Maina, polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi aldığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

