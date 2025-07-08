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Kenya'daki protestolarda ölenlerin sayısı 31'e çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kenya, Protesto, Ölüm, Yaralanma, Polis Şiddeti, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kenya'da dün yeniden başlayan hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığı belirtildi.

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan (KNCHR) yapılan açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralananların sayısının ise 107'ye yükseldiği kaydedildi.

KNCHR'nin, tüm insan hakları ihlallerini "şiddetle" kınadığı ifade edilen açıklamada, polis, siviller ve diğer paydaşlar dahil tüm sorumlulardan hesap sorulması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Kenya'da, 7 Temmuz 1990'daki demokrasi yanlısı "Saba Saba" gösterilerinin 35. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen protestolarda binlerce kişi, ülkedeki ekonomik sorunları, polis şiddeti gibi şikayetlerini ifade etmişti. Protestocular ayrıca, Devlet Başkanı William Ruto'nun istifası ve polisin hesap verebilirliğinin yanı sıra ekonomik reform talep ediyor.

KNCHR, dün, ülke çapındaki gösteriler sırasında en az 10 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, bugün Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Kenya'nın başkenti Nairobi ve diğer bölgelerde gerçekleşen protestolarda "gerçek mermi, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su" kullandığını belirtmişti.

Shamdasani, "Bu son olayların, 25 Haziran'da Nairobi ve Kenya'nın diğer bölgelerinde 15 protestocunun öldürüldüğü ve çok daha fazlasının yaralandığı bildirildikten sadece iki hafta sonra gerçekleşmesi ve protestolar sırasında yaşanan can kayıpları ile yağmalama ve mülk tahribatı çok endişe verici." diye konuşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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