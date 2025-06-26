Kenya'da protestolar yeniden patlak verdi! Bilanço ağırlaşıyor

Kenya Af Örgütü, Kenya'da geçtiğimiz sene vergi artışı yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin yıl dönümünde yeniden patlak veren protestolarda 16 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da hükümetin vergi artışını içeren yasa tasarısına yönelik geçtiğimiz sene 25 Haziran'da patlak veren protestoların yıl dönümünde yeniden başlayan gösterilerde can kaybı yaşandı.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kenya Af Örgütü Başkanı Irungu Houghton, hükümet karşıtı protestolarda en az 5’inin polis tarafından vurularak olmak üzere toplam 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, ölü sayısının Kenya Af Örgütü ve Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR) tarafından doğrulandığını söyledi.

Hükümet tarafından finanse edilen KNCHR, daha önce ülke genelindeki protestolarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, söz konusu ölümlerin hepsinin "ateşli silah yaralanmasından kaynaklandığını" açıklamıştı.

EN AZ 61 GÖZALTI

Devlet tarafından finanse edilen Bağımsız Polislik Gözetim Kurumu (IPOA) ise yaptığı açıklamada, protestolar sırasında en az 61 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başkent Nairobi’deki Kenyatta Ulusal Hastanesi'nden bir yetkili, "Çoğu ateşli silah yaralanması olan 107 kişi kabul edildi" dedi.

Ülkenin ulusal elektrik sağlayıcısı Kenya Power, güvenlik görevlilerinden birinin Nairobi'deki genel merkezinde devriye gezerken vurularak öldürüldüğünü söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, geçtiğimiz sene dış borçlanmaya olan bağımlılığı azaltmak için vergi artışlarının gerekli olduğunu savunmuştu. Kenya Maliye Bakanı Njuguna Ndung, yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılmasını ek 2,7 milyar dolarlık gelir elde edilmesini ve borcun hafifletilmesini hedeflediklerini açıklamıştı.

Yasa tasarısına karşı protestolar kısa sürede ülke geneline yayılırken, 25 Haziran'daki protestolarda göstericiler parlamento binasını basıp ateşe vermiş, polis göstericilere gerçek mermiyle ateş açmıştı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise düzenlediği basın toplantısında parlamentodan geçen tasarıya karşı halkın gösterdiği tepkinin dikkate alındığını, bu nedenle tasarıyı imzalamayacağını söylemişti.

Geçtiğimiz sene çıkan olaylarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 413 kişi de yaralanmıştı.