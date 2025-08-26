İzmir'de yürek yakan kaza: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pikapla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bıçakçı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hazım Ç. (15) yönetimindeki 35 SFF 56 plakalı motosiklet virajı alamayarak, karşı yönde seyreden E.Y. (44) idaresindeki 35 BRK 510 plakalı pikapla çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hazım Ç. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Atlas Ö. (15) yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Atlas Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.