Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de yürek yakan kaza: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

İzmir'de yürek yakan kaza: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de yürek yakan kaza: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde motosikletle pikabın çarpıştığı kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, aynı yaşta motosiklette yolcu olarak bulunan bir çocuk da yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pikapla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bıçakçı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hazım Ç. (15) yönetimindeki 35 SFF 56 plakalı motosiklet virajı alamayarak, karşı yönde seyreden E.Y. (44) idaresindeki 35 BRK 510 plakalı pikapla çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hazım Ç. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Atlas Ö. (15) yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Atlas Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Benzin fiyatları artınca yasak uzadı! Rusya'dan taviz yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Malatya'da yolcu otobüsünden cephane çıktı! - 3. SayfaMalatya'da yolcu otobüsünden cephane çıktı!Nevşehir'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri hastanede can verdi - 3. SayfaNevşehir'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü!Diyarbakır'da apartman yangını: 4 kişi yaralandı - 3. SayfaDiyarbakır'da apartman yangını: 4 kişi yaralandıBakan Yerlikaya duyurdu: Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan şahıs yakalandı - 3. SayfaBakan Yerlikaya duyurdu: O şahıs yakalandı!Kuşadası'nda Ukraynalı çocuğa parkta dehşeti yaşattılar! Akıllara Ahmet Minguzzi cinayeti geldi - 3. SayfaUkraynalı çocuğa parkta dehşeti yaşattılar!Kaza yaptı, aracından inmedi: Sürücü, çekiciyle hastaneye gitti - 3. SayfaKaza yaptı, aracından inmedi: Çekiciyle hastaneye gitti
Sonraki Haber Yükleniyor...