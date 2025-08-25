Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var, trafik durdu

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var, trafik durdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

TEM'de zincirleme kaza meydana geldi. Bir kişinin öldüğü kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti ulaşıma kapandı.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde kamyon ve iki otobüsün karıştığı feci bir kaza meydana geldi. 

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var, trafik durdu - 1. Resim

TRAFİK DURDURULDU

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

