Mersin'de kaza son dakika! Ölenlerin kimlikleri belli oldu mu?

Son dakika... Mersinliler güne korkunç bir haber ile başladı. Erdemli'de yurt çocuklarını taşıtan minibüsün, park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 2 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Mersin'deki minibüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu mu? İşte son durum... 

Mersin'deki kaza nerede oldu, ölü ve yaralı var mı? diye araştırılıyor. Yeni açıklama geldi, yurt öğrencilerini taşıyan minibüs kazasında son durum belli oldu.  Peki ölü ve yaralıların kimlikleri belli mi? İşte detaylar... 

Mersin'de kaza son dakika! Ölenlerin kimlikleri belli oldu mu? - 1. Resim

YURT ÇOCUKLARINI TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

Kaza Mersin-Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde meydana geldi. Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakası minibüs, sürücüsünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine çarptı. 

Mersin'de kaza son dakika! Ölenlerin kimlikleri belli oldu mu? - 2. Resim

HANGİ MİNİBÜS KAZA YAPTI?

Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarını taşıyan minibüs kaza yaptı. 

Mersin'de kaza son dakika! Ölenlerin kimlikleri belli oldu mu? - 3. Resim

MERSİN'DEKİ KAZADA ÖLÜ VE YARALI SAYISI

Kazada gelen ilk bilgilere göre biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.  Biri ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Mersin'de kaza son dakika! Ölenlerin kimlikleri belli oldu mu? - 4. Resim

MERSİN'DEKİ KAZANIN SEBEBİ NE?

Kaza sonrası minibüsün bir parçasının tırın dorsesine yapışmış, tekerinin birinin ise koparak tırın altına girmiş olması dikkat çekerken, sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

MERSİN'DEKİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

Mersin'deki kazada ölen ve yaralananların kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

sonuc.osym.gov.tr ekranı: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sorgulama
