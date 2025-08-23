Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Konya'da tır ve otomobil çarpıştı! Korkunç kazada can kayıpları var

Konya'da tır ve otomobil çarpıştı! Korkunç kazada can kayıpları var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Doğanhisar ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, Konya'da Doğanhisar ilçesine bağlı Kuz Mahallesi Yenidoğanhisar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Altıok (76) idaresindeki 80 EL 938 plakalı otomobil, Ahmet Kapçı (52) yönetimindeki 42 VF 112 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırda yangın çıktı.

Konya'da tır ve otomobil çarpıştı! Korkunç kazada can kayıpları var - 1. Resim

KONYA'DA FECİ KAZA: CAN KAYIPLARI VAR

Tır sürücüsü Ahmet Kapçı olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü İsmail Altıok ve otomobilde yolcu olarak bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda çıkan yangına müdahale ederek söndürürken, sağlık ekipleri ise yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Doğanhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da tır ve otomobil çarpıştı! Korkunç kazada can kayıpları var - 2. Resim

İsmail Altıok ve yanında yolcu olarak bulunan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şifresiz canlı yayınlanacak! Iğdır FK - Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düğün yolu ölüme götürdü! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var  - 3. SayfaDüğün yolu ölüme götürdü! Çok sayıda ölü ve yaralı var İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Servis otobüsü alev topuna döndü, saniyelerle kurtuldular - 3. SayfaAlev topundan saniyelerle kurtuldular!Eski futbolcu denizde cansız halde bulundu! Metin Baş hayatını kaybetti - 3. SayfaEski futbolcu denizde cansız halde bulundu!Türkiye'nin konuştuğu Leyla Aydemir cinayetinde yıllar sonra flaş gelişme! "İlk gün canlı bulundu" - 3. SayfaLeyla Aydemir cinayetinde yıllar sonra flaş gelişme!Karşıya geçen aileye otomobil çarptı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKarşıya geçen aileye otomobil çarptı!Boyunlar ve Daltonlar arasındaki savaş nasıl çıktı? "Yerini söyleyene 500 bin euro" - 3. SayfaBoyunlar ve Daltonların kanlı savaşı!
Sonraki Haber Yükleniyor...