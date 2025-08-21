Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konya'da, sanayideki tamirat krize dönüştü! Ortalık savaş alanına döndü, ustanın parmağı koptu

Konya'da, sanayideki tamirat krize dönüştü! Ortalık savaş alanına döndü, ustanın parmağı koptu

Konya'da bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında araç teslimatındaki gecikme nedeniyle kavga çıktı. Bıçaklı kavgada iş yeri sahibinin parmağı koparken, diğer iki kişi darp sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'da sanayi bölgesinde iş yeri sahibi ile müşteri arasında geç araç teslimatı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ile S.D., elektrik aksamı yapımı için otomobilleri ile Ö.U.'nun iş yerine geldi. Taraflar, tamiratın uzun sürmesi nedeniyle çıkan tartışmada birbirlerine bıçakla saldırdı.

USTANIN PARMAĞI KOPTU

Çıkan kavgada Ö.U.'nun parmağı koparken, diğer 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

