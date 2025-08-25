Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > 6 şehirde dev operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı: Yaptıkları mide bulandırdı

6 şehirde dev operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı: Yaptıkları mide bulandırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sinop merkezli 6 ilde elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 11'i tutuklanan şüphelilerin sosyal medya üzerinden vatandaşlara ait cinsel içerikli video ve görüntüleri kayda alıp tehdit ettikleri ve 325 kişiyi mağdur ettikleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 643 milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Sinop merkezli 6 ilde elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda hesaplarında 643 Milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheliyi yakaladık

 11'i tutuklandı, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 

 Şüphelilerin 325 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edildi ve 472 adet banka hesabına bloke konuldu.

6 İLDE DEV OPERASYON

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli Mersin, Adana, Elazığ, Gaziantep ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarımıza ait cinsel içerikli video ve görüntüleri kayda aldıkları,

Mağdur vatandaşlarımız ile sosyal medya uygulamaları üzerinden iletişime geçip, kendilerini avukat olarak tanıtarak önceden belirledikleri banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri,

Bu yöntemle elde ettikleri haksız kazancı kripto hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Sinop Valimizi, operasyonu koordine eden Sinop Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı, operasyonları  gerçekleştiren Sinop İl Jandarma Komutanımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

