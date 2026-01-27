Dolar, küresel piyasalarda son 4 yılın en zayıf seviyelerine gerilerken, avro/dolar paritesi 1,199’a çıkarak kritik eşiği aştı. Trump’ın politikaları, Fed tartışmaları ve artan jeopolitik riskler, döviz piyasasında dengeleri yeniden bozdu.

Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşüyle birlikte “Önce Amerika” çizgisinde şekillenen yeni dış politika yaklaşımı, küresel piyasalarda doların geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Bu belirsizlik ortamında avro, dolar karşısındaki yükselişini sürdürdü.

Gün içinde 1,199 seviyesine kadar tırmanan avro/dolar paritesi, akşam saatlerinde 1,197 civarında dengelendi.

TÜM ÖNEMLİ PARA BİRİMLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Bu arada, ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, Japon finans piyasasındaki kırılganlığın etkisiyle son 4 yılın en düşük seviyesi olan 96,5 puanın altına geriledi.

Trump döndü, dolar çöktü! Avro zirveye tırmandı

Doların tüm önemli para birimleri karşısında değer kaybettiği bu süreçte İngiliz sterlini, Ekim 2021'den bu yana dolar karşısındaki en yüksek seviyesine ulaştı.

BİRKAÇ AYDA YÜZDE 14 DEĞER KAYBETTİ

Analistler, paritedeki yükselişte Trump yönetiminin gümrük tarifeleri ve Grönland krizi gibi olaylardaki öngörülemez tavrının müttefik ülkeleri alternatif arayışına itmesini temel neden olarak gösteriyor.

Bunun yanı sıra zayıf gelen ABD ekonomik verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve kamu maliyesine ilişkin endişeler dolar üzerinde baskıyı artırıyor.

Doların 2024 sonundan bu yana avro karşısında yüzde 14 değer kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, bu düşüşün sadece ticaret savaşlarıyla değil, ABD'nin küresel güvenlikteki geleneksel rolünden uzaklaşmasıyla da ilgili olduğunu savunuyor.

Trump döndü, dolar çöktü! Avro zirveye tırmandı

Dolar satışlarının tamamen farklı nedenlerle yoğunlaşabileceği konusunda uyaran analistler, ABD'de yeni devlet tahvillerinin ihracı, Fed'in faiz kararı ve yaklaşan hükümetin kapanması gibi çeşitli risklere dikkati çekti. ​​​​​​​

BU HAFTA DOLAR İÇİN KRİTİK

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Meta, Tesla ve Apple'ın bu hafta açıklayacağı finansal sonuçlar yatırımcıların odağında bulunuyor. Beklentilerin karşılanamaması durumunda hisse satışlarının dolar üzerinde ek baskı oluşturabileceği öngörülüyor.

JAPON YATIRIMCILAR BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Süreçteki "faiz kontrolü" uygulamalarının, belirsizliği derinleştirdiği ifade ediliyor. Japonya'nın mali durumuna ilişkin endişelerle son dönemde bu ülkedeki tahvil getirilerinin yükselmesi, yen üzerindeki baskıyı artırdı. Yatırımcıların, sermayelerini daha yüksek getirili yurt içi tahvillere kaydırmak amacıyla ABD menkul kıymetlerini elden çıkardığı gözleniyor.

ABD hazine tahvillerinin dünyadaki en büyük sahibi konumunda olan Japonya'daki emeklilik fonları gibi büyük yatırımcıların bu satışları, tahvil fiyatlarını aşağı çekerken getirilerin yükselmesine neden oluyor. Bu durum, ABD hükümeti için borçlanma maliyetlerinin artması riskini beraberinde getiriyor.

Trump döndü, dolar çöktü! Avro zirveye tırmandı

TRUMP'IN ZAYIF DOLAR HEDEFİ

Donald Trump'ın zayıf dolar hedefine de değinen analistler, güçlü dolar ve zayıf yen dengesinin Japon şirketlerinin ABD’ye daha uygun maliyetle ihracat yapmasına imkan tanıdığını hatırlatıyor. Bu rekabet avantajının, ABD'nin ithalat vergilerinin etkisini hafifletmesi nedeniyle Washington yönetiminin yenin aşırı zayıflamasına karşı koyma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Geçmişte zayıf doların ekonomik avantajlarını sık sık dile getiren Trump'ın, güçlü bir para biriminin prestijli görünmesine rağmen zayıf bir para birimiyle daha fazla kazanç sağlanabileceğine yönelik vurguları, mevcut değer kaybının Trump'ın ekonomi politikalarıyla örtüştüğü yorumlarına neden oluyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İran ekonomisi yangın yeri! Dolar tarihin en yüksek seviyesinde

Öte yandan, 1999 yılında piyasaya sürüldüğünde 1 avro 1,17 dolar seviyesindeydi. Bu tarihten sonra avro, dolar karşısında hızla değer kaybetmişti. Ekim 2000'de avro/dolar 0,82 dolara kadar gerilemişti. Avro, 2002 yılından 2008'e kadarki süreçte dolara karşı değer kazanmıştı. Parite 2008'de 1,6'ya kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası