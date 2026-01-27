Ülke genelinde süren protestolar ve ABD’den gelen sert mesajların gölgesinde bulunan İran’da, döviz piyasası tarihi bir eşiği aştı. Dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 153 bin tümene kadar yükseldi.

İran'da ekonomik krizden dolayı haftalardır süren protestolar ve ABD’den gelen tehditkâr açıklamalar ülke ekonomisini iyice zora soktu.

Ülkede serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com"a göre, serbest piyasada doların satış kuru 153 bin tümene ulaştı.

İran ekonomisi yangın yeri! Dolar tarihin en yüksek seviyesinde

Böylece ulusal para birimi serbest piyasada rekor düşük seviyeye geriledi.

GIDA FİYATLARI YÜZDE 89 ARTTI

Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla boğuşan ülkede yıllık enflasyonun yüzde 44,6 seviyesine ulaşmasıyla aynı döneme denk geldi.

Resmi verilere göre, gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 89,9 artış kaydederken, Aralık 2025–Ocak 2026 döneminde ise aylık enflasyon yüzde 7,9 olarak gerçekleşti.

