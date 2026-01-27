Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Telekom’un özel şirketlere devredileceği iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya organlarında ve sosyal platformlarda yayılan “Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve kamu zararına yol açacağı” iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

DMM, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu uygulamanın sektörde yaygın olan rutin operasyonel süreçlerden ibaret olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Bu iş modeli herhangi bir hizmet devri anlamına gelmemektedir ve kamuya zarar söz konusu değildir” denildi.

"YÜZDE 100 ZAM" İDDİALARI ASILSIZ

Açıklamada ayrıca, abonelere yüzde 100 oranında zam yapılacağı yönündeki söylentilerin de tamamen asılsız olduğu belirtildi. Kurum, spekülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımların yanlış bilgi yayma riski taşıdığını hatırlatarak, vatandaşların resmi kaynaklardan bilgi almasını önerdi.

