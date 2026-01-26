Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Sivas’ta Mardin plakalı bir araca linç girişimi olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan ve “Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandı” iddiasıyla servis edilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

"İDDİALAR DEZENFORMASYON İÇERİYOR"

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirtti. Açıklamada, dolaşıma sokulan görüntülerin güncel olmadığı ve 2024 yılına ait eski kayıtlar olduğu vurgulandı.

Merkez, bu görüntülerin kasıtlı şekilde bağlamından koparılarak yeniden paylaşıldığını ve kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ifade etti. Paylaşımda, toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.

DMM'den "Sivas'ta linç girişimi' iddiasına yalanlama

Haberle İlgili Daha Fazlası