DMM'den "Sivas'ta linç girişimi' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Sivas’ta Mardin plakalı bir araca linç girişimi olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan "Sivas'ta Mardin plakalı bir araca linç girişimi yaşandı" iddialarının, güncel olmayan ve bağlamından koparılan görüntülerle servis edilen dezenformasyon içerdiğini açıkladı.
- Sivas'ta Mardin plakalı araca yönelik linç girişimi iddiaları dezenformasyon içeriyor.
- İddialara konu olan görüntüler güncel değil, 2024 yılına ait eski kayıtlardır.
- Görüntüler kasıtlı olarak bağlamından koparılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla paylaşıldı.
- DMM, toplumsal barış ve huzuru hedef alan provokatif içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan ve “Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandı” iddiasıyla servis edilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı.
"İDDİALAR DEZENFORMASYON İÇERİYOR"
DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirtti. Açıklamada, dolaşıma sokulan görüntülerin güncel olmadığı ve 2024 yılına ait eski kayıtlar olduğu vurgulandı.
Merkez, bu görüntülerin kasıtlı şekilde bağlamından koparılarak yeniden paylaşıldığını ve kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ifade etti. Paylaşımda, toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.