Denizli’de hastanede görevli memurları taşıyan servis, kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu. Feci kazada 25 kişi yaralandı, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde Denizli – Manisa karayolu Yinecekent Kavşağı yakınlarında; Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personellerini taşıyan servis minibüsü, kamu görevlilerini mesaiye yetiştirmek için yola çıktı.

ÜZÜM BAĞINA UÇTULAR

Yenicekent Kavşağı yakınlarına ulaşan servis minibüsü, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sağındaki üzüm bağına uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

25 KİŞİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı kazada, çoğunluğu sağlık personeli 25 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Durumu ağır olan doktor E.G., Buldan’daki ilk tedavisinin ardından Denizli’ye sevk edildi.

