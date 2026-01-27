Memurları taşıyan servis üzüm bağına uçtu! Çok sayıda yaralı var
Denizli’de hastanede görevli memurları taşıyan servis, kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu. Feci kazada 25 kişi yaralandı, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Denizli-Manisa karayolunda şiddetli yağış nedeniyle kontrolden çıkan sağlık personeli servis minibüsü üzüm bağına uçtu, kazada çoğu sağlık çalışanı 25 kişi yaralandı.
- Denizli-Manisa karayolunda sağlık personelini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı.
- Araç, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu.
- Kazada çoğu sağlık personeli 25 kişi yaralandı.
- Durumu ağır olan bir doktor, ilk tedavisinin ardından Denizli'ye sevk edildi.
Bugün sabah saatlerinde Denizli – Manisa karayolu Yinecekent Kavşağı yakınlarında; Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personellerini taşıyan servis minibüsü, kamu görevlilerini mesaiye yetiştirmek için yola çıktı.
ÜZÜM BAĞINA UÇTULAR
Yenicekent Kavşağı yakınlarına ulaşan servis minibüsü, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sağındaki üzüm bağına uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
25 KİŞİ YARALANDI
Can pazarının yaşandığı kazada, çoğunluğu sağlık personeli 25 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Durumu ağır olan doktor E.G., Buldan’daki ilk tedavisinin ardından Denizli’ye sevk edildi.