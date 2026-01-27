İBB soruşturmasında gözaltına alınan Derya Çayırgan için ifadesinin ardından ev hapsi kararı çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu ile sevgili oldukları iddia edilen Çayırgan, ilk kez uzun bir açıklama yaparak tüm iddialara cevap verdi. Eski voleybolcu, hukuki işlem başlattığını da duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında eski voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alınmıştı.

Tutuklu Rabia Karaca'nın "Derya Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi" ifadeleri gündemden düşmezken, Çayırgan ifadesinin ardından ev hapsi kararı ile serbest bırakılmıştı.

Çayırgan günler sonra sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. "Bazı mecralarda, gerçek dışı, mesnetsiz ve tamamen hayal ürünü iddialar dolaşıma sokulmaktadır." diyen Çayırgan; "Söz konusu iddiaların tamamı ahlak dışı, haysiyet kırıcı ve kişilik haklarımı açıkça hedef alan niteliktedir." ifadelerini kullandı.

"ADI GEÇENLERİN AÇIKLAMA YAPMASINI BEKLEDİM"

Açıklama şöyle devam etti: "Bu noktada, “neden bugüne kadar açıklama yapmadınız?” sorusu yöneltilebilir. Bu hususu da açıkça ifade etmek isterim: Kamuoyuna servis edilen bu senaryolarda benim dışımda da pek çok isme yer verilmekte, bu iddialar çeşitli kişi ve çevrelerle ilişkilendirilerek yayılmaktadır. Bu nedenle bir süre, adı geçen diğer kişilerin açıklama yapmasını bekledim. Ancak herhangi bir açıklama yapılmaması ve bu sessizliğin, beni sevenlerin ve kamuoyunun zihninde gerçeğe aykırı bir kanaat oluşturma ihtimali sebebiyle, kişisel onurum ve itibarım adına açıklama yapmak zorunlu hâle gelmiştir.

50 BİN EURO İDDİASINI YALANLADI

Öncelikle ve özellikle belirtmek isterim ki; Ben kimseden, hiçbir siyasetçiden ve özellikle Ekrem İmamoğlu’ndan 50.000 Euro veya herhangi bir para almadım. Bu yöndeki iddialar tamamen asılsızdır. Ben uzun yıllardır profesyonel sporculuk yapan biriyim. Kulüp gelirlerim ve primlerim yanında, sponsorluk ve reklam iş birliklerim de olmuştur. Bu çerçevede hesabımda belirli tutarlarda para giriş-çıkışı olması, mesleğimin ve gelir düzenimin doğal bir sonucudur. Bu nedenle iddia edildiği şekilde herhangi bir kişiden veya siyasetçiden para aldığım doğru olmadığı gibi, buna ihtiyaç duymamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır.

Derya Çayırgan sessizliğini bozdu! Ekrem İmamoğlu'yla yasak aşk iddiasına ilk kez cevap verdi

"EKREM İMAMOĞLU İLE İLİŞKİM YOK"

Ayrıca, benim Ekrem İmamoğlu ile “özel bir ilişkim olduğu” veya “sevgilisi olduğum” yönündeki iddiaların da tamamı iftiradır.

Böyle bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır.

"LÜKS HAYAT PEŞİNDE OLMADIM"

Bu süreçte kazandığım gelirlerle hayatımı kurdum. Gelirlerim kimi zaman banka üzerinden, kimi zaman sporun çalışma koşulları gereği elden gerçekleşen ödeme ve primler şeklinde olmuştur. Gerek benim banka hesap hareketlerim gerekse benim gibi profesyonel sporcuların emsal gelir düzeyleri incelendiğinde, olağan bir kazanç ve birikim düzenine sahip olduğum açıkça görülecektir.

Ben hiçbir zaman “lüks bir hayat” peşinde olmadım; aksine yıllarca biriktirdim ve yatırım yaptım. Altın, döviz, vadeli hesap gibi yöntemlerle tasarruf ederek birikim oluşturdum.

Ayrıca İstanbul dışında forma giydiğim tüm kulüpler konaklama imkânı sağlamış; ev, faturalar ve temel giderlerim kulüpler tarafından karşılanmıştır. Bu nedenle kişisel harcamalarım sınırlı kalmış, kazandığım gelirleri biriktirme ve yatırıma yönlendirme imkânım olmuştur.

AYLIK GELİRİM 40 BİN TL

Savcılık ifadem sırasında mevcut gelir durumum da sorulmuş; bugün itibarıyla aylık gelirimin yaklaşık 40.000 TL seviyesinde olduğunu ifade etmiş bulunmaktayım. Bu gelir, şu an itibarıyla tek düzenli kazancım olan kira geliridir. Buna karşılık profesyonel spor kariyerime devam ediyor olsaydım, piyasa koşulları çerçevesinde aylık gelirimin 1 milyon TL’ye yakın seviyelerde olması beklenirdi.

Özetle; ben hayatım boyunca kendi emeğimle, kendi alın terimle ve dürüst şekilde ayakta durdum.

"ÖZEL JETE BİNMEDİM"

Şunu da özellikle belirtmek isterim: İsmimi ilişkilendirdikleri çevreleri ve iddia ettikleri kişileri tanımıyorum. Ayrıca hakkımda ortaya atılan “özel jet” iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Ben hiçbir jete binmedim; bahsedilen uçuşlarda da yer almadım. Bu husus, resmî havacılık kayıtlarıyla açıkça ortaya çıkacaktır.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bu kadar ağır nitelikteki iftiralar karşısında sessiz kalmam mümkün değildir. Bu iddiaları ortaya atanlar ve yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve manevi tazminat davası açılmıştır. Çünkü bu durum yalnızca şahsımı hedef alan bir saldırı değil; aynı zamanda bir kadının emeğine, itibarına ve yaşamına yöneltilmiş açık bir haksızlıktır.

Özellikle belirtmek isterim ki; bu süreci başlatmamın amacı, herkesçe bilinen gerçeklerin hukuk zemininde görünür hâle gelmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesidir. Devletimize ve yargı makamlarına saygım sonsuzdur. Sürecin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına olan inancım tamdır. Beni yıllardır tanıyan herkes bilir: Ben çalışarak, mücadele ederek bugünlere geldim ve aynı şekilde güçlü durmaya devam edeceğim"

Haberle İlgili Daha Fazlası