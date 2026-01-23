Lisans diploması iptal edilen ve 8 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun karşı açtığı dava, İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, lisans diploması "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilen İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyetini ve diplomasını geçersiz saymıştı.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İmamoğlu'nun, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması, "İdare Mahkemesinin kararı bekletici sebep olarak kabul edilerek" 16 Şubat'a ertelenmişti.

AÇTIĞI KARŞI DAVA REDDEDİLDİ

Sabah'ın haberine göre; İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.

