Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında yeni gelişme! Mahkeme reddetti
Lisans diploması iptal edilen ve 8 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun karşı açtığı dava, İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.
İmamoğlu'nun lisans diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptali üzerine yüksek lisans mezuniyeti geçersiz sayılırken, bu karara karşı açtığı dava reddedildi ve kendisi hakkında resmi belgede sahtecilikten 8 yıla kadar hapis isteniyor.
- İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptali nedeniyle yüksek lisans mezuniyetini ve diplomasını geçersiz saydı.
- İmamoğlu'nun bu karara karşı açtığı dava, İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedildi.
- İmamoğlu, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, lisans diploması "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilen İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyetini ve diplomasını geçersiz saymıştı.
8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İmamoğlu'nun, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması, "İdare Mahkemesinin kararı bekletici sebep olarak kabul edilerek" 16 Şubat'a ertelenmişti.
AÇTIĞI KARŞI DAVA REDDEDİLDİ
Sabah'ın haberine göre; İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.
