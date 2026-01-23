En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kürsüye, kartondan yapılan tabut ve mezar taşı ile çıkmak istemesi ortalığı karıştırdı. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında arbede çıkarken birleşime ara verildi.

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

EMEKLİ AYLIĞI ÜZERİNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kanun teklifinin 15. maddesinin görüşmeleri sırasında, teklifinin görüşmelerine devam edilmesi için önerge vererek, usul tartışması açılmasını talep etti. Lehte söz alan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İçtüzük'e göre usul tartışması açılamayacağını belirterek, milletvekillerinin İçtüzük'e uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Aleyhte söz alan İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, iktidarı eleştirdi.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin temel kanun olarak görüşüldüğünü, maddeler üzerinde sadece önerge işlemlerinin yapıldığını ve usul tartışmasının açılamayacağını belirtti.

TABUT KAVGASI YAŞANDI

Teklifin tümünün oylamasından önce lehte söz alan AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, teklife ilişkin bilgi verdi.

Aleyhte söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kürsüye, kartondan yapılan tabut ve mezar taşı ile çıkmak istedi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Adan, Ağbaba'ya uyarıda bulunarak, "Bunları getiremezsiniz." dedi. AK Parti'li milletvekillerinin, CHP'li milletvekillerinin elinden karton tabutu almak istemesi üzerine Genel Kurulda arbede yaşandı. Meclis Başkanvekili Adan, birleşime ara verdi.

Verilen arada da AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışma ve arbede sürdü.

MATERYAL GETİRMENİN YASAK OLDUĞU HATIRLATILDI

Aranın ardından birleşimi açan Adan, TBMM İçtüzük'üne göre Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz pankart benzeri materyal getirmenin ve kullanmanın yasak olduğunu hatırlatarak, bu konuda siyasi partilerin grup başkanvekilleri arasında da mutabakat imzalandığını anımsattı.

Daha önce alınan Başkanlık Divanı kararıyla TBMM'nin ülke ve dünya kamuoyunda saygınlığını korumak adına milletvekillerinin gündemle ilgili konuşmalarını destekleyecek doküman dışında herhangi bir materyalin Genel Kurula getirilmemesinin öngörüldüğünü aktaran Adan, tüm milletvekillerinden bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi.

Ağbaba'nın konuşma yapmak için kürsüye yeniden karton tabutla çıkmak istemesi üzerine tekrar tartışma ve arbede yaşandı. Adan, birleşime bir kez daha ara verdi. Aranın ardından kürsüye gelen Ağbaba, en düşük emekli aylığına yapılan artışa ilişkin iktidarı eleştirdi.

Daha sonra kanun teklifi oylanarak kabul edildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da oylamaya katıldı.

Genel Kurulda düzenlemenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

