ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney’e yaptığı Davos Gazze Barış Kurulu’na katılım davetini geri çektiğini açıkladı. Carney, ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerine ilişkin sert açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’tan, Kanada yönetimini kızdıracak bir hamle geldi. Trump, Truth sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, Kanada Başbakanı Mark Carney’e yaptığı Gazze Barış Kurulu’na katılım davetini geri çektiğini açıkladı.

Carney’e seslenen Trump, "Lütfen bu mektubun, Kanada'nın katılımıyla ilgili olarak Gazze Barış Kurulu'nun size yaptığı daveti geri çektiğini bildirdiğini kabul edin" ifadelerini kullandı. Trump, Gazze Barış Kurulu’nun şimdiye kadar oluşturulmuş en prestijli liderler kurulu olacağını da sözlerine ekledi.

TRUMP’I ELEŞTİRMİŞTİ

Kanada Başbakanı Mark Carney Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) hitabında ABD'nin Grönland'a yönelik tehditlerine ilişkin, "NATO'nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk cevap, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" ifadelerini kullanmıştı. Büyük güçlerin ekonomik entegrasyonu bir silah olarak kullanmaya başladığını savunan Carney, Trump'ın gümrük vergileri uygulamalarına değinerek, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" eleştirisinde bulunmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney

"KANADA, ABD SAYESİNDE VAR OLMUYOR"

Ayrıca Trump’ın "Kanada'nın ABD sayesinde var olduğu" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Carney, "Kanada ve ABD, ekonomi, güvenlik ve zengin kültürel alışveriş alanlarında olağanüstü bir ortaklık kurdu. Ancak Kanada, ABD sayesinde var olmuyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

