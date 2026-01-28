KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı : E.47240167-2025/294-Ceza Dava Dosyası 20.01.2026

Konu : İlanen Tebligat

İ L A N

Mahkememiz dosyasında; SSÇ ALİ TANIR ÇELİKTEPE hakkında yapılan yargılama sonunda kasten yaralama suçundan neticeten 11 AY 6 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, bu hapis cezasınında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen kararın ve katılanın istinaf dilekçesinin SSÇ ALİ TANIR ÇELİKTEPE'ye ilanen tebliği gerekmektedir.

7201 sayılı T.K. 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı ellibinin altında bir gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde Mahkememize verilecek dilekçe yada tutanağa geçirilerek zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere (süresinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine) verilen karar ilanen TEBLİĞ OLUNUR.