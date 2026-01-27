Kaydet

Eskişehir’de Ocak ayı içerisinde farklı tarihlerde iş yerleri, park halindeki araçlar ve ikamet bahçelerinden bakır malzeme, nakit para, araç parçaları ve bisiklet çalan H.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarında yaklaşık 150 bin TL’lik maddi zarar oluştuğunu belirleyen polis ekipleri, onlarca güvenlik kamerasını inceleyerek ve saha çalışmaları yürüterek şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık yaparken ve binalara zarar verirken kameralara yansıyan H.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

