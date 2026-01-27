Güngören’de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden bir kişi daha tutuklandı.

İstanbul Güngören'de 14 Ocak’ta bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderen bir şüpheli daha tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Şanlıurfa’da yakalanan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, 'sustalı' diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, hastaneye kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilirken, tutuklu sayısı 5 olmuştu.

