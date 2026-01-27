Güngören’de ‘yan bakma’ kavgasında bıçakla öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit mesajları atan 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul’un Güngören ilçesinde 14 Ocak’ta yaşanan ‘yan bakma’ tartışması kavgaya dönüşmüş, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit soruşturmasında 5 tutuklama, 1 gözaltı

AİLESİ DÜN İFADE VERMİŞTİ

Suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alınan E.Ç. tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti. Yürekleri dağlayan olay sonrasında öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesine bazı şüphelilerin tehdit mesajları attıkları ortaya çıkmıştı. Atlas’ın ailesi dün Bakırköy Adalet Sarayı’na giderek ‘müşteki’ sıfatıyla ifade vermişti.

5 TUTUKLAMA, 1 GÖZALTI

Atlas’ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.K (31) isimli ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

14 Ocak günü Güngören’de bir baklavacı önünde, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Atlas hayatını kaybetmişti.

Öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan

TUTUKLANMIŞTI

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

'KORKUTMAK İÇİN' İDDİASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, oğlunun korkutulmak için bıçaklandığı iddialarına sert tepki göstermişti. Ünlü “Eğer korkutmak isteği olmuş olsaydı gerilip o bıçakla vurmazdı, lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli. Ölümcül darbe vuruyor, göğsünden vuruyor çocuğumu. Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin?” demişti.

