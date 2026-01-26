Güngören’de katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümünün ardından bazı şüpheliler, annesine tehdit içerikli mesajlar göndermişti. Atlas’ın ailesi Bakırköy Adalet Sarayı’na gelerek ‘müşteki’ sıfatıyla ifade verdi.

14 Ocak’ta İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından sustalı olarak tabir edilen bıçakla ‘yan bakma’ kavgasında öldürülmüştü. Yürekleri sızlatan olay sonrasında Atlas Çağlayan’ın anne ve babası, ‘tehdit’ içerikli mesajlar aldıklarını belirterek, şikayetçi olmuştu.

Tehdit mesajları almışlardı! Atlas Çağlayan’ın ailesi savcılıkta ifade verdi

İFADE VERDİLER

Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları atan 3 şüpheliden 2'sinin şehir dışında gözaltına alındığı öğrenilmişti. Aile bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek ‘müşteki’ sıfatıyla ifade verdi. Aile, ifade işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile görüştü.

NE OLMUŞTU?

14 Ocak günü Güngören’de bir baklavacı önünde, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Atlas hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, oğlunun korkutulmak için bıçaklandığı iddialarına sert tepki göstermişti. Ünlü “Eğer korkutmak isteği olmuş olsaydı gerilip o bıçakla vurmazdı, lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli. Ölümcül darbe vuruyor, göğsünden vuruyor çocuğumu. Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin?” demişti.

TEHDİT MESAJINDA 3 TUTUKLAMA

Atlas’ın annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenilmişti.

