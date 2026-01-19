Atlas Çağlayan cinayeti soruşturmasında gözaltı sayısı 5’e yükseldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın göğsünden bıçaklanarak katledilmesine ilişkin soruşturma yeni bir gelişme daha oldu. Atlas’ın annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan 1 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 5’e yükseldi.
- Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
- Maktulün annesi Gülhan Ünlü'ye tehdit mesajları atan ve provokatif paylaşımlar yapan şüpheliler gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.
- Gözaltındaki 3 şüphelinin bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
- Cinayetin zanlısı E.Ç., "yan bakma" tartışması sonucu Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürmüş ve tutuklanmıştı.
Türkiye’nin konuştuğu Atlas Çağlayan cinayetinde soruşturma sürerken, gözaltı sayısı arttı. Dün 17 yaşında katledilen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'ye tehdit mesajları atan 4 şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.
GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Bugün Atlas’ın annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan 1 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 5’e yükseldi. 3’ü Güvenlik Şube, 2’si Siber Suçlarla Mücadele Şubesince gözaltına alınan şüphelilerin, ifade işlemleri devam ediyor.
Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifade veren 3 şüpheli, bugün öğle saatlerinde adli makamlara sevk edilecek.
DÜN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan ve aileyi tehdit eden kişiler ile ilgili çalışma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde önceki gün, 1’i aileye yönelik tehdit gerekçesi, 3’ü sosyal medya paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
NE OLMUŞTU?
14 Ocak Çarşamba günü, Güngören’de bir işletme önünde, Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan bakma" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.
Çıkan kavgada E.Ç., ‘sustalı’ diye bilinen bir bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.
Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara gönderilen 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.