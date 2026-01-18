Ölümüyle Türkiye’nin yüreğini sızlatan 17 yaşındaki Atlas’ın acılı annesi, oğlunu öldüren E.Ç.’nin avukatının ‘korkutma’ savunmasına isyan etti. Acılı anne “Ölümcül darbe vuruyor, göğsünden vuruyor çocuğumu. Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Son videoyu izleyin, her şey çok net belli” dedi.

Güngören’de çıkan ‘yan bakma’ kavgasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, oğlunun korkutulmak için bıçaklandığı iddialarına sert tepki gösterdi.

"ÖLÜMCÜL DARBE VURUYOR"

Acılı anne “Eğer korkutmak isteği olmuş olsaydı gerilip o bıçakla vurmazdı, lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli. Ölümcül darbe vuruyor, göğsünden vuruyor çocuğumu. Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin?” dedi.

"YAN GÖZLE BAKMIŞ OLMA İHTİMALİ YOK"

Atlas'ın sağlıkçı olmak istediğini ve çevresi tarafından çok sevilen bir çocuk olduğunu söyleyen annesi “Benim çocuğumun hiçbir suçu yok. Benim çocuğumun yan gözle bakmış olma ihtimali yok. Zaten o nur yüzüyle nasıl bir yan gözle bakma olabilir? Bunu asla kabul etmiyorum. Atlas'ı tanımanızı çok isterdim. Tanımadan bütün ülke benim yavrumu sevdi. Yüzünden nur akardı melek yavrumun. Herkese yardımcı olurdu, okulunda çok sevilen bir çocuktu” diye konuştu.

"KABUL ETMİYORUM"

Acılı anne, Atlas’ı katleden 15 yaşındaki E.Ç'nin avukatının savcılıkta müvekkilinin korkutmak amacıyla bıçağı savurduğu iddialarını yalanladı. Anne Ünlü “Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Atlas hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

