Atlas Çağlayan’ı öldüren katil korkunç olayı anlattı! İfadesi kan dondurdu
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı katleden 15 yaşındaki zanlı E.Ç.’nin ifadesi ortaya çıktı. Kati ifadesinde “Atlas Çağlayan isimli şahıs bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti, üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum” dedi.
Türkiye’nin konuştuğu korkunç olay, 14 Ocak akşamı saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi.
‘YAN BAKMA’ KAVGASI YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ
İddiaya göre, iki grup bir kafeden çıktıktan sonra ‘yan bakma’ nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 15 yaşındaki E.Ç., sustalı bıçakla 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.’yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çocuk, Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.
“NE BAKIYORSUN DEDİ, KARNINA BIÇAĞI VURDUM”
17 yaşındaki Atlas'ı öldüren 15 yaşındaki E.Ç’nin ifadesi ortaya çıktı. Olay tarihinde arkadaşlarıyla bir kafede oturduğunu belirten E.Ç., şunları söyledi:
ACILI ANNE: YAVRUMU ALDI BU CANİLER BİZDEN
TGRT Haber’e konuşan Atlas’ın acılı annesi Gülhan Ünlü “Benim yavrumun ömrü 16 yıl mıydı? Benim çocuğumu aldılar benden. Gittiğimde can çekişiyordu. Yüzü mosmor olmuştu. Çocuğumu bıçaklamışlar iki yerinden. Yavrumu aldı bu caniler bizden” ifadelerini kullandı.