Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı katleden 15 yaşındaki zanlı E.Ç.’nin ifadesi ortaya çıktı. Kati ifadesinde “Atlas Çağlayan isimli şahıs bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti, üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum” dedi.

Türkiye’nin konuştuğu korkunç olay, 14 Ocak akşamı saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi.

‘YAN BAKMA’ KAVGASI YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

İddiaya göre, iki grup bir kafeden çıktıktan sonra ‘yan bakma’ nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 15 yaşındaki E.Ç., sustalı bıçakla 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.’yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çocuk, Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

“NE BAKIYORSUN DEDİ, KARNINA BIÇAĞI VURDUM”

17 yaşındaki Atlas'ı öldüren 15 yaşındaki E.Ç’nin ifadesi ortaya çıktı. Olay tarihinde arkadaşlarıyla bir kafede oturduğunu belirten E.Ç., şunları söyledi:

"Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde A.H., A.H., S.Y., ve Musa isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Ben, arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan, olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana, 'ne bakıyorsun' diyerek küfür etti ve üzerime geldi. Ben de, üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar, yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.H., bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. A.H. bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. A.H.'de bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önceden Atlas Çağlayan’ı tanımam. Suçlamaları anlattığım hali ile kabul ediyorum."

ACILI ANNE: YAVRUMU ALDI BU CANİLER BİZDEN

TGRT Haber’e konuşan Atlas’ın acılı annesi Gülhan Ünlü “Benim yavrumun ömrü 16 yıl mıydı? Benim çocuğumu aldılar benden. Gittiğimde can çekişiyordu. Yüzü mosmor olmuştu. Çocuğumu bıçaklamışlar iki yerinden. Yavrumu aldı bu caniler bizden” ifadelerini kullandı.



