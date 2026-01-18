Atlas Çağlayan'ın annesine tehdit mesajı atan 4 kişiye gözaltı!
İstanbul Güngören'de, 14 Ocak'ta katledilen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'ye tehdit mesajları atan 4 şahıs gözaltına alındı.
İstanbul Güngören'de, 16 yaşında katledilen Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü'ye tehdit mesajları atan 4 şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta Güngören'de öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın aile bireylerine yönelik, olay sonrası gönderildiği anlaşılan tehdit mesajları üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atanlara soruşturma!
NE OLMUŞTU?
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç., "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.