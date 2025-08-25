Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kaza yaptı, aracından inmedi: Sürücü, çekiciyle hastaneye gitti

Kaza yaptı, aracından inmedi: Sürücü, çekiciyle hastaneye gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. Engelli sürücü, aracından inmeyip çekiciye yüklenen hurda araçla doktor randevusuna gitti.

Ordu’da yaşayan S.B., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki randevusuna gitmek üzere yola çıktı. S.B. idaresindeki otomobil, Samsun’un Canik ilçesinde viyadükten inerken bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

HASTANEYE ÇEKİCİYLE GİTMEK ZORUNDA KALDI

Engelli olduğu için akülü aracı olmadan hayatını sürdüremeyen S.B., kazanın ardından aracından inmedi. Çekiciye yüklenen otomobilin içinde kalan sürücü, bu şekilde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaza yaptı, aracından inmedi: Sürücü, çekiciyle hastaneye gitti - 1. Resim

Hastane önünde çekici üzerindeki araçtan bir kişinin inmesini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. S.B., akülü aracıyla çekiciden inerek doktor randevusuna gitti.

