Haberler > 3. Sayfa > Kadın gardiyana yapay zekayla müstehcen video yaptı! Akılalmaz tezgah böyle bozuldu

Kadın gardiyana yapay zekayla müstehcen video yaptı! Akılalmaz tezgah böyle bozuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kadın gardiyana yapay zekayla müstehcen video yaptı! Akılalmaz tezgah böyle bozuldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de hakkında tutanak tutularak görev yeri değişen kadın gardiyan ve sevgilisi, kavgalı olduğu kadın gardiyana yapay zekayla müstehcen video yaptı. CİMER'e sahte rüşvet suçlamaları yapan ve video gönderen şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Denizli'de Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli Filiz Ç., bir başka memur olan Hülya T. ile bir süredir anlaşamıyordu. Filiz Ç.'nin haklı tutanağı sonrası görev yeri değişen Hülya T., durumu sevgilisi Enes B.'ye anlattı.

YAPAY ZEKAYLA MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Sevgilisinin görev yerinin değişmesine sinirlenen ve geçmişte bilişim suçu sabıkası bulunan sevgili Enes B., akıllara durgunluk getiren bir yönteme başvurdu. Enes B., ve arkadaşları Filiz Ç.'nin hem kişisel verilerini ele geçirdi hem de yapay zekayla Filiz Ç.'niin müstehcen görüntülerini oluşturdu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Filiz Ç.'nin rüşvet aldığı iddialarını ortaya atarak karalama kampanyası başlattı.

Kadın gardiyana yapay zekayla müstehcen video yaptı! Akılalmaz tezgah böyle bozuldu - 1. Resim

RÜŞVET PAZARLIĞI YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

Filiz Ç.'nin bir mahkum yakını ile rüşvet pazarlığı yaptığına dair sahte mesajlar, yapay zekayla oluşturulan müstehcen video ile de hem CİMER'e hem de Ceza İnfaz Kurumuna yabancı ülkelere ait 8 farklı numarayla sahte şikayetlerde bulundu. Ayrıca Filiz Ç.'nin geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edildiğine dair sahte belgeler ile sosyal medyadan karlama kampanyalarını destekledi.

Kadın gardiyana yapay zekayla müstehcen video yaptı! Akılalmaz tezgah böyle bozuldu - 2. Resim

8 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın jandarmaya ihbarı üzerine konu hakkında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Yapılan titiz incelemeler neticesinde Filiz Ç.'nin müstehcen görüntülerinin yapay zekayla oluşturulduğunu, hakkındaki şikayetlerin ise sahte olduğu belirlendi. Olayın şüphelilerin yakalanması için çalışan JASAT timi olayları organize edenlerin Hülya T., ve sevgilisi Enes B., olduğunu tespit etti. Olaylara dahil olan toplam 8 şüpheliye yönelik Denizli, Aydın ve Antalya'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

JASAT timlerince düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin kaçmasına fırsat verilmeden kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Hülya T., ve Enes B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın gardiyana yapay zekayla müstehcen video yaptı! Akılalmaz tezgah böyle bozuldu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

