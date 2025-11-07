Avrupa semalarında Türk kalkanı! MEROPS Polonya ve Romanya hava sahasını koruyacak

Avrupa’nın doğusunda güvenlik endişeleri artarken, Polonya ve Romanya hava sahaları Türk savunma teknolojisinin koruması altına giriyor. Her iki ülke, Rusya’dan gelen tehditlere karşı ASELSAN üretimi MEROPS karşı-dron sistemlerini konuşlandırma kararı aldı.

TÜRK YAPIMI MEROPS, AVRUPA SEMALARINDA

ABD merkezli Associated Press (AP), Polonya ve Romanya’nın Ukrayna’daki savaş sonrası artan hava tehditlerine karşı Türk savunma sanayisine yöneldiğini duyurdu.

NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı Operasyonlardan Sorumlu Kurmay Başkan Yardımcısı Albay Mark McLellan, "MEROPS sistemleri, insansız hava araçlarını son derece hassas biçimde tespit etme kabiliyeti kazandırıyor" dedi.

McLellan, “F-35 uçağını havalandırıp bir roketle hedefi vurmak yerine MEROPS çok daha düşük maliyetle İHA’ları tespit edip etkisiz hale getirebiliyor” ifadelerini kullandı.

ASELSAN İMZASI: DÜŞÜK MALİYET, YÜKSEK ETKİ

ASELSAN tarafından geliştirilen MEROPS sistemi, İHA’ları yüksek doğrulukla tespit ederek konum bilgilerini kara ve hava unsurlarıyla paylaşıyor. Bu sayede hedefler, insan müdahalesine gerek kalmadan etkisiz hale getirilebiliyor.

Polonya ve Romanya’nın yanı sıra Danimarka da aynı sistemi envanterine dahil edecek. Avrupa genelinde konuşlandırılacak Türk yapımı sistem, NATO’nun doğu hattında “dijital hava kalkanı” oluşturacak.

RUS TEHDİDİ SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Polonya ve Romanya’nın bu adımı, Eylül ayında Rus İHA’larının iki ülkenin hava sahasını ihlal etmesinin ardından geldi. Polonya o dönemde 21 Rus İHA’sını düşürdüğünü açıklamıştı.

Varşova yönetimi, ayrıca Avrupa Birliği’nin kurmayı planladığı “dron duvarı” projesini beklemeden, 2026 yılının ikinci çeyreğinde Hornet-Polskie Drony şirketi aracılığıyla yerli dron üretimine başlamayı planlıyor.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ AVRUPA'YA YAYILDI

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği sistemlerin NATO ülkeleri arasında yaygınlaşması, Ankara’nın teknoloji alanındaki etkisini güçlendiriyor. MEROPS’un kısa sürede Avrupa genelinde yaygınlaşması, Türkiye’nin hava savunma alanındaki küresel konumunu daha da pekiştirecek.