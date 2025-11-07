ABD’de hava trafiği felç oldu! 800’den fazla sefer iptal edildi

Trump yönetiminin hükümetin kapanması nedeniyle hizmetleri durdurmasının ardından, ABD genelinde hava ulaşımı felç oldu.

Cuma günü itibarıyla 800’den fazla iç ve dış hat uçuşu iptal edildi.

40 ŞEHİRDE UÇUŞLAR DURDURULDU

Federal Havacılık İdaresi (FAA), hükümet kapanmasının devam etmesi üzerine ülke genelindeki 40 havalimanında uçuşların yüzde 10’unu askıya aldı.

FlightAware.com verilerine göre, Perşembe gecesi itibarıyla Cuma günü yapılması planlanan 800’den fazla uçuş iptal edildi.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, New York, Los Angeles, Atlanta ve Chicago gibi büyük merkezlerde yoğunluğu azaltmak için uçuş programlarında kesintiye gidileceğini duyurdu.

HAVAYOLLARI ALARMDA

United Airlines, sosyal medyada yaptığı açıklamada "seyahat planlarındaki aksaklıkları en aza indirmek için her şeyi yaptıklarını" söyledi. Havayolu, uzun mesafeli uluslararası uçuşları iptal etmeyeceğini, ancak belirlenen havalimanlarındaki uçuşlarının yüzde 4’ünü askıya aldığını duyurdu.

Delta Airlines, uçuşlarının çoğunun planlandığı şekilde devam edeceğini belirtirken, yolculara cezasız değişim ve iptal hakkı tanıdı.

American Airlines ise FAA’dan daha fazla bilgi beklediğini açıkladı.

Alaska Air, sadece yoğun rotalarda iptaller yaşandığını, uluslararası uçuşların etkilenmeyeceğini iletti.

"BU BİR GÜVENLİK MESELESİ"

Bakan Sean Duffy, çarşamba günü yaptığı açıklamada "Bu bir baskı meselesi değil, uçan halkın güvenliği meselesi" diye konuştu.

Duffy, maaşsız çalışan hava trafik kontrolörleri ve TSA personelinin büyük stres altında olduğunu, bazı çalışanların işe gelmemesi nedeniyle gecikmeler yaşandığını belirtti.

Kapanmanın 36. gününe girmesiyle, 13 bin hava trafik kontrolörü ve 50 bin TSA görevlisi ücretsiz çalışmaya devam ediyor. Bu durum, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması olarak kayıtlara geçti.

TATİL SEZONU ÖNCESİ KABUS BAŞLADI

Duffy, Şükran Günü ve Noel tatili öncesinde alınan kararın “hafifçe verilmediğini” söyledi.

Kesintiler, ülkenin en yoğun 30 havalimanını etkiliyor. Bu havalimanları arasında Atlanta Hartsfield-Jackson, Boston Logan, Chicago O’Hare, Los Angeles, New York JFK, Washington Dulles, Seattle Tacoma ve Miami Uluslararası Havalimanı gibi yerler var.

Havacılık analiz şirketi Cirium, iptallerin toplamda 1.800 uçuş ve 268 bin koltuğu etkileyebileceğini ileri sürdü.

Başkan Yardımcısı JD Vance, "Amerikan halkı kapatma nedeniyle çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya" dedi.

Vance, Demokratları krizin sorumlusu olmakla suçlarken, Duffy “uçuş kesintilerinin siyasi değil güvenlik temelli” olduğunu söyledi.

UÇUŞ KAOSU GENİŞLİYOR

Federal Havacılık İdaresi’nin kısıtlama kararı, ülke çapında seyahat planlarını altüst etti.

ABD basını, bazı havalimanlarında güvenlik kontrollerinin yavaşlaması ve yolcu yoğunluğunun artması nedeniyle uzun kuyruklar oluştuğunu aktardı.