ABD'de akıllara durgunluk veren olay! Yanlış adrese giden temizlik görevlisi vurularak öldürüldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD’nin Indiana eyaletindeki bir eve kocasıyla birlikte temizliğe giden Maria Florinda Rios Perez de Velasquez, yanlış adrese girince ev sahibi tarafından vurularak öldürüldü. 

Akıllara durgunluk veren olay, ABD’nin Indiana eyaletinde yaşandı. Temizlik görevlisi olarak çalışan Maria Florinda Rios Perez de Velasquez, yanlış adresin kapısını açmaya çalışınca kafasından vuruldu.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yapılan incelemelerde kadının oracıkta hayatını kaybettiği belirlendi. 

"TEHDİT EDİCİ HİÇBİR ŞEY YOKTU"

32 yaşında olan De Velasquez'in, Guatemala'dan gelen bir göçmen olduğu belirtilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın ardından konuşan kadının kardeşi, "Tehdit edici bir şey yoktu, elinde hiçbir şey yoktu, sadece anahtarlar vardı" diyerek kardeşinin ardında 4 çocuk bıraktığını da söyledi. 

Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

