Çinli astronotlar uzayda mahsur kaldı! Kapsül uzay çöpüyle çarpıştı

Çinli astronotlar uzayda mahsur kaldı! Kapsül uzay çöpüyle çarpıştı
Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki üç kişilik mürettebatın Dünya’ya dönüşü, dönüş kapsülünün uzay enkazı parçalarından biriyle çarpıştığı şüphesi üzerine ertelendi.

Çinli astronotlar uzayda mahsur kaldı. Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki üç kişilik mürettebatın Dünya’ya dönüşü, dönüş kapsülünün uzay enkazıyla çarpıştığı şüphesi üzerine ertelendi.

ÇİN UZAY AJANSI OLAYI ARAŞTIRIYOR

New York Times’ın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Ajansı konuyu araştırmaya devam ediyor.

Ajans, "Shenzhou-20 insanlı uzay aracının küçük bir yörünge enkazı parçasıyla çarpıştığı şüpheleniliyor ve çarpışmanın etkisi ile ilgili risk değerlendirmesi sürüyor" açıklamasını yaptı.

Çinli astronotlar uzayda mahsur kaldı! Kapsül uzay çöpüyle çarpıştı - 1. Resim

ALTI AYLIK GÖREV TAMAMLANMIŞTI

Üç kişilik mürettebat, Nisan ayında Çin’in kuzeyindeki Jiuquan Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderilmişti. 
Astronotlar, altı aydır tamamen faal olan Tiangong Uzay İstasyonu’nda görev yapıyordu.

Perşembe günü dönmeleri planlanıyordu ancak Çin Uzay Ajansı, "astronotların güvenliği ve görevin tamamlanması" için yolculuğun ertelendiğini iletti.

Çinli astronotlar uzayda mahsur kaldı! Kapsül uzay çöpüyle çarpıştı - 2. Resim

UZAY ÇÖPÜ TEHDİDİ BÜYÜYOR

Yörüngedeki uzay atıkları, uzun görevlerde astronotlar için giderek daha büyük risk oluşturuyor.

Roket kalıntıları, çalışmayan uydular veya mikrometeoroidler, yüksek hızda hareket ettiklerinde ciddi zararlara yol açabiliyor.

China Daily’ye göre, yalnızca bir santimetre çapındaki bir parçacık, saatte 10.500 mil hızla hareket ettiğinde el bombası kadar enerji açığa çıkarabilmekte.

Tiangong İstasyonu ise yörüngede yaklaşık saatte 17.000 mil hızla ilerliyor.

"ONLARI GÖRMÜYORSUNUZ, AMA ÖLÜMCÜL"

Uluslararası Astronotik Akademisi’nden uzay çöpü uzmanı Christophe Bonnal, “Onları görmüyorsunuz, ama ölümcül” ifadesini kullandı.

Bonnal, 2021’de Rusya’nın yaptığı anti-uydu silah testlerinin, yörüngedeki enkaz miktarını ciddi şekilde artırdığını söyledi.

ACİL DURUM PLANI GÜNDEMDE

Çin’in, astronotları geri getirmek için acil durum planını devreye alıp almayacağı henüz net değil.

Plan B olarak adlandırılan seçenek kapsamında, Tiangong’a insansız bir Shenzhou kapsülünün gönderilmesi değerlendiriliyor.

Astronotların sağlık durumlarının iyi olduğu, uzay istasyonundaki sistemlerin normal şekilde çalıştığı açıklandı.

TİANGONG'DA MORAL YÜKSEK

Sosyal medyada paylaşılan son videolarda, astronotların "uzay fırını"nda tavuk kanadı pişirdikleri görüldü.

