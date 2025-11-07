Kuzey Kore Doğu Denizi’ni füze yağmuruna tuttu! Trump’ın hamlesi sonrası tehdit büyüyor

Kuzey Kore, Cuma sabahı Doğu Denizi’ne tanımlanamayan bir balistik füze fırlattı.

Seul ordusu, denemenin ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore’nin nükleer denizaltı inşa planını onaylamasından kısa süre sonra gerçekleştiğini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) tanımlanamayan bir balistik füze ateşlediğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, füzenin Japonya’nın ekonomik sularının dışında denize düştüğünü ve herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmediğini söyledi.

Washington yönetimi, geçen hafta Güney Kore’nin nükleer enerjili denizaltı inşa etme planına onay vermişti.

Dünya Kuzey Kore Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Ahn Chan-il, "Güney Kore nükleer enerjili bir denizaltı edinirse, Kuzey Kore sularına girebilir ve denizaltıdan fırlatılan balistik füzeleri önceden izleyebilir veya durdurabilir" diye konuştu.

Kuzey Kore son yıllarda füze testlerini hızlandırdı.

Ayrıca, bazı füze sistemlerinin Rusya’ya ihracat öncesi test edildiği yönünde iddialar da gündemde.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN NÜKLEER DEVLET" İLANI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 2019’da dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülkesini "geri dönüşü olmayan bir nükleer devlet" olarak ilan etmişti.

Kim yönetimi, o tarihten bu yana nükleer kapasitesini artırırken Moskova ile ilişkilerini de derinleştirdi.

Son aylarda binlerce Kuzey Kore askeri, Ukrayna’daki çatışmalarda Rus ordusuna destek için cepheye sevk edildi.