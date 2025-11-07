Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuzey Kore Doğu Denizi'ni füze yağmuruna tuttu! Trump'ın hamlesi sonrası tehdit büyüyor

Kuzey Kore Doğu Denizi’ni füze yağmuruna tuttu! Trump’ın hamlesi sonrası tehdit büyüyor

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Kuzey Kore Doğu Denizi’ni füze yağmuruna tuttu! Trump’ın hamlesi sonrası tehdit büyüyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Pyongyang yönetimi, Cuma sabahı Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) tanımlanamayan bir balistik füze fırlattı.

Kuzey Kore, Cuma sabahı Doğu Denizi’ne tanımlanamayan bir balistik füze fırlattı.

Seul ordusu, denemenin ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore’nin nükleer denizaltı inşa planını onaylamasından kısa süre sonra gerçekleştiğini duyurdu.

FÜZE JAPONYA AÇIKLARINA DÜŞTÜ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi’ne (Japon Denizi) tanımlanamayan bir balistik füze ateşlediğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, füzenin Japonya’nın ekonomik sularının dışında denize düştüğünü ve herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmediğini söyledi.

Kuzey Kore Doğu Denizi’ni füze yağmuruna tuttu! Trump’ın hamlesi sonrası tehdit büyüyor - 1. Resim

TRUMP'IN NÜKLEER DENİZALTI HAMLESİ SONRASI DİKKAT ÇEKİCİ ZAMANLAMA

Washington yönetimi, geçen hafta Güney Kore’nin nükleer enerjili denizaltı inşa etme planına onay vermişti.

Dünya Kuzey Kore Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Ahn Chan-il, "Güney Kore nükleer enerjili bir denizaltı edinirse, Kuzey Kore sularına girebilir ve denizaltıdan fırlatılan balistik füzeleri önceden izleyebilir veya durdurabilir" diye konuştu.

"FÜZELER RUSYA İÇİN TEST EDİLİYOR" 

Kuzey Kore son yıllarda füze testlerini hızlandırdı.

Ayrıca, bazı füze sistemlerinin Rusya’ya ihracat öncesi test edildiği yönünde iddialar da gündemde.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN NÜKLEER DEVLET" İLANI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 2019’da dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülkesini "geri dönüşü olmayan bir nükleer devlet" olarak ilan etmişti.

Kim yönetimi, o tarihten bu yana nükleer kapasitesini artırırken Moskova ile ilişkilerini de derinleştirdi.

Son aylarda binlerce Kuzey Kore askeri, Ukrayna’daki çatışmalarda Rus ordusuna destek için cepheye sevk edildi.

KİM-TRUMP HATTINDA SESSİZLİK

Donald Trump geçtiğimiz hafta Kim Jong Un’a görüşme teklifinde bulundu ancak Pyongyang’dan herhangi bir cevap  gelmedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui bu süreçte Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Eylül ayında Kim, Putin ve Çin lideri Xi Jinping ile Pekin’deki askeri geçit törenine katılarak bölgedeki ittifak mesajını güçlendirmişti.

"UYGUN KOŞULLAR OLUŞTUĞUNDA TEMAS KURULABİLİR"

Güney Koreli milletvekili Lee Seong-kweun, Seul istihbarat teşkilatının değerlendirmesine göre Kim’in Washington ile diplomatik temaslara açık olduğunu söyledi.

Lee, "Koşullar uygun olduğunda temas kurulabileceğini düşünüyoruz. Pyongyang perde arkasında muhtemel görüşmeler için hazırlık yapıyor." dedi.

Kaynak: Dış Haberler

