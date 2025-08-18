Böyle hırsızlık görülmedi! Şoförün gözünün önünde paraları alıp kaçtı
Güncelleme:
Adana'da pes dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Minibüse yolcu gibi binen hırsız, araç kırmızı ışıkta durunca şoförün gözünün önünde paraları alıp kaçtı.
Adana’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüste yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
YOLCU GİBİ BİNDİ, KAPTI KAÇTI
İddiaya göre, duraktan minibüse binerek ön koltuğa oturan bir genç, araç kırmızı ışıkta durunca şoförün yanındaki paraları alıp hızla kaçtı.
ŞOFÖR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Şoför neye uğradığını şaşırırken, yaşananlar minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Minibüs şoförünün ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.
