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Canlı yayına hazırlanan muhabire kapkaç şoku! Korku dolu anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kapkaç, Brezilya, Muhabir, Canlı Yayın, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya’da canlı yayına çıkmaya hazırlanan Clara Nery isimli muhabir, motorlu bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Hırsızın çaldığı telefonu elinden düşürmesiyle harekete geçen Nery, telefonunu geri alabildi. Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan kadın zanlının bulunması için çağrıda bulundu. 

Korkunç olay, Brezilya’da yaşandı. Canlı yayına çıkmaya hazırlanan Clara Nery isimli muhabir, motorlu bir hırsızın kurbanı oldu. Nery'nin yayın öncesi son kontrollerini yaptığı esnada motorlu sürücü hızla yanına yaklaşıp elindeki telefonu kaptı ve kaçtı. 

Canlı yayına hazırlanan muhabire kapkaç şoku! Korku dolu anlar kamerada - 1. Resim

YOLDA DÜŞÜRDÜ

Ancak çok uzağa gidemeden telefonu yolda düşürdü. Durumu fırsat bilen genç muhabir arkasından koşarak telefonu geri alabildi. 

BULUNMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Olay yerine gelen Rio de Janeiro Askeri Polisi, çevrede arama yaptı ancak zanlıyı bulamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken genç kadın yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. New York Post’un haberine göre "Meslektaşlarımdan ve polis ekiplerinden gelen mesajlar ve destek için teşekkür ederim" diyen kadın, hırsızın bulunması için çağrıda bulundu.

Olay anının görüntülerini paylaşan Nery, "Yüzünü paylaşalım, tanınmak istiyor. Onun beceriksizliği sayesinde telefonumu geri alabildim. Güvenlik kamerası görüntüleri de elimizde, yüzü açıkça görünüyor," dedi.

Olaya ilişkin incelemeler sürerken zanlının yüzü net olarak tespit edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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