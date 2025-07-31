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Tıp tarihine ismini yazdırdı! 'Dünyanın en yaşlı bebeği' doğdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Embriyo, Tıp, Doğum, Rekor, Genetik, Bebek, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Ohio eyaletinde  1994 yılında dondurulan embriyodan dünyaya gelen bir bebek, ''Dünyanın En Yaşlı Bebeği'' rekorunu kırdı.

İlginç olay Ohio eyaletinde yaşandı. 31 yıl önce dondurulmuş bir embriyodan dünyanın en yaşlı bebeği doğdu. Lindsey ve Tim Pierce çifti, yaklaşık 1994’ten bu yana dondurulmuş halde bekleyen embriyoyu geçtiğimiz yıl evlat edindi. 

''BİR REKOR KIRACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMİŞTİK''

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan bebeğin annesi Lindsey Pierce, ''Bir rekor kıracağımızı düşünerek bu işe girmemiştik. Sadece bir bebeğimiz olsun istedik'' şeklinde konuştu.

BEBEĞİN KARDEŞİ 30 YAŞINDA

Embriyo, 90’lı yıllarda bebek sahibi olmak isteyen Linda Archerd ve eski eşi tarafından tüp bebek tedavisinde kullanılmak için dondurulan dört embriyodan biriydi. Tedavisi sonrası bir kız çocuğu sahibi olan çift, diğer üç embriyoyu dondurmuştu. Çift boşandıktan sonra ise kalan embriyoların velayeti Linda'ya verilmişti. Şu an 62 yaşında olan embriyo sahibi Linda Archerd'ın kızı 30 yaşında ve kendisi de 10 yaşında bir çocuk annesi.

ÜÇ EMBRİYOYU BİR PROGRAMA BAĞIŞLADI

Embriyolarını "evlatlık" verebileceğini öğrenen Archerd, yıllar sonra kalan üç embriyosunu bir programa bağışladı. 7 yılı aşkın süredir bebek sahibi olmaya çalışan Lindsey ve Tim Pierce çiftinin aynı programa başvurmasıyla, çift Linda'nın embriyoları ile eşleşti. 

Bebekleri doğduktan sonra açıklamalarda bulunan Lindsey, "Zor bir doğum yaptık ama şimdi ikimiz de iyiyiz. Bu değerli bebeğe sahip olduğumuza inanamıyoruz" diye konuştu. Linda Archerd, deneyimin oldukça duygusal olduğunu belirterek, "Gerçeküstü bir deneyim oldu. Hatta inanması zor" ifadelerinde bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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