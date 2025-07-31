ABD'de biyoyakıt tesisinde facia! İki kardeş yan yana can verdi

Dehşete düşüren olay, salı günü ABD’nin Nebraska eyaletindeki Horizon Biofuels tesisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Patlamanın ardından çıkan yangının giderek şiddetlenmesi sebebiyle arama çalışmaları aksarken yetkililer dün gece acı haberi duyurdu. İkisi genç kız, biri erkek olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

İKİ KARDEŞ AYNI PATLAMADA CAN VERDİ

Belediye Başkanı Joey Spellerberg, düzenlediği basın toplantısında ölen gençlerin kardeş olduğunu düşündüklerini belirterek "yüreğinin acıdığını" söyledi.

Meydana gelen faciada ölen diğer kişinin 32 yaşındaki Dylan Danielson olduğu tespit edilirken bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Tesiste meydana gelen patlamanın nedeni ise henüz belli değil. İncelemeler sürüyor.