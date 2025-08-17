"Bankaya para yatıracağım" diyerek çıktı! İş yerinden çaldığı 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı

14 Ağustos günü Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesinde oto galeri sahibi Adnan Göçer isimli esnaf bankadan 70 bin 900 dolar para çekti ve parayı kasaya koyması için T.Y. isimli muhasebecisine verdi. Parayı kasaya koyan T.Y. isimli şahıs, patronunun kasanın anahtarını üzerinde unuttuğunu görünce dövizleri önce çalıştığı masanın çekmecesine, ardından da çantasına koydu.

İş yerinde bir süre oyalanan T.Y., iş arkadaşlarına "Bankaya para yatıracağım" diyerek çaldığı 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı. Muhasebecisinin parasını çaldığını fark eden Adnan Göçer, durumu polis ekiplerine bildirirken, yaşanan o anlar ise işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, şahsın para sayma makinesinde dövizleri saydıktan sonra çekmecesine koyduğu ardından ise çekmeceye koyduğu paraları çantasına atarak galeriden ayrıldığı anlar yer aldı.

Muhasebecisinden şikayetçi olan Göçer, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

"14 Ağustos günü saat 10.42’de bankadan 70 bin 900 dolar nakit çektim. Benim yanımda muhasebeci olarak çalışan şahsa sayarak teslim ettim. Kendisi de sayarak kasaya koydu. Anahtarı almayı unuttum. Daha sonra anahtarı istediğimde bir bahaneyle bana getirmeyerek unutturdu. Misafirlerim vardı. Sonradan yerinde olmadığını fark ettik. Muhasebe odasına geçtiğinde paraların yerinde olmadığını anahtarın da kasanın üzerinde olduğunu gördük. 12.17’de dükkandan çıkış yapıyor. Diğer çalışan arkadaşlarımız sorduğunda ise 'Bankamatiğe para yatıracağım' diyerek buradan uzaklaşıyor. Akabinde 112'yi aradık. Suç duyurusunda bulunduk. Karakolda emniyet mensubu arkadaşlar bizimle çok iyi ilgilendi.

"BİZİM ZARARIMIZ GİTTİKÇE ARTIYOR"

Adamın telefonu halen açık. Ben ailesine de ulaştım ancak onlar da iletişime geçmedik diyorlar. Karakol ifademizi nöbetçi savcılık talimatıyla aldı. Nöbetçi savcılık bu işin hırsızlık olmadığını güveni kötüye kullanmak olduğunu söyleyerek tutuklama kararı ya da teknik takip gibi bir işlem başlatmamış. Bu adam tam üç gündür elini kolunu sallayarak paramızı harcayarak geziyor. Bizim zararımız gittikçe artıyor. Çoluğumuzla çocuğumuzla akrabalarımızla kendi imkanlarımızla takip etmeye çalışıyoruz fakat yanlış bir şey yapmamak adına kötü bir şey yapmıyoruz. Biz devletimize inanan güvenen insanlarız"