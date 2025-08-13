Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Vicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti! Polis kılığına girdiler, çocuğun ameliyat parasını aldılar

Vicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti! Polis kılığına girdiler, çocuğun ameliyat parasını aldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Vicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti! Polis kılığına girdiler, çocuğun ameliyat parasını aldılar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da kendilerin polis olarak tanıtan şüpheliler, böbrek ameliyatı olacak çocuğu için para biriktiren kadını kandırdı. 900 bin lira değerinde altın ve dövizini alan dolandırıcılar gerçek polislere yakalandı. Dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı, biri serbest kaldı.

Adana'da vicdansızlık ve merhametsizliğin bu kadarına da pes dedirten bir dolandırıcılık yaşandı.

İddiaya göre, şüpheliler Senem K.'ye telefonla ulaşıp adına banka hesabı açıldığını söyledi. Kadını korkutan şüpheliler, "Operasyon düzenlenecek, eve gelen polislere değerli eşyalarını ver, işlem bitince sana teslim edilecek" dedi.

Kısa süre sonra eve gelen dolandırıcılar, Senem K.'den yaklaşık 900 bin TL'lik 63 gram burma bilezik, 9 tam altın ve 4 bin doları aldı. Vurgunu yapan şüpheliler ortadan kayboldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Dolandırıldığını anlayan Senem K. ise polis merkezine giderek "Böbrek ameliyatı olacak çocuğumuz için biriktirdiğimiz paralar çalındı" diyerek şikayetçi oldu.

Vicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti! Polis kılığına girdiler, çocuğun ameliyat parasını aldılar - 1. Resim

Olayla ilgili çalışma başlatan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve saha incelemesi sonucu şüphelilerin kiralık araçla olay yerine geldiğini ve Kozan'a gittiklerini belirledi.

Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.S. (48) ve A.A.'yı (23) Kozan ilçesinde, K.Ç.'yi (22) ise Sarıçam ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandığı yerde 72 bin TL ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve K.Ç. tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Vicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti! Polis kılığına girdiler, çocuğun ameliyat parasını aldılar - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hasat başladı, ürünler Karadeniz Sahil Yolu'nu kapladı! Kilosu 200 lira...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özel harekat operasyonunda hayrete düşüren olay! Yakalandığı yer pes dedirtti - GündemÖzel harekat operasyonunda hayrete düşüren olayÇanakkale yangınında hayret ettiren görüntü! Dedesinden kalma arazi yanmadı, sebebi... - GündemÇanakkale yangınında hayret ettiren görüntü!11 kent için sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli gelecek, aralarında İstanbul da var - GündemÇok kuvvetli gelecek, aralarında İstanbul da var16 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 29 kişi tutuklandı - Gündem16 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 29 kişi tutuklandıİzmir'de orman yangını kontrol altında! - Gündemİzmir'de orman yangını kontrol altında!CHP'li vekil doğruladı! 1 büyükşehir, 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçiyor - GündemCHP'li Belediye Başkanı AK Parti'ye geçiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...