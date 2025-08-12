Sosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir?

İngiltere'de yaşayan Evre Başak Clarke iki yıldır karaciğer kanseriyle mücadele ediyordu. 31 Temmuz 2025 tarihinde kansere karşı verdiği mücadeleyi resmi olarak kaybettiğini açıkladı.

GoFundMe platformu üzerinden “Evre’s Battle: Baby Oscar’s Futur” isimli bir yardım kampanyası başlatan Evre Başak Clarke yaklaşık 6.700 kişinin destek verdiği kampanyada 230 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) toplandı.

EVRE BAŞAK CLARKE KİMDİR?

1985 doğumlu Evre Başak Clarke, sanatçı, ressam ve dijital tasarımcıdır. Gerçek ismi ise Evre Başak Okumuş'tur. Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunudur. Sanatçı kimliğiyle bilinir ve eserlerinde hayvan portreleri ile deneysel sanat daha ağırlıklıdır.



Şu anda İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan Clarke, 2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlendi. Çiftin aynı Oscar isminde oğlu doğdu.

EVRE BAŞAK CLARKE OLAYI NEDİR?

Kısa süre içinde öleceğini söyleyen Clarke hakkında dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı.

Evre Başak Clarke, 31 Temmuz tarihinde yaptığı paylaşımla da kansere karşı verdiği savaşı kaybettiğini duyurdu.

Evre Başak Clarke, X üzerinden yaptığı paylaşımda, doktorlarının kendisine en fazla 3-4 haftalık ömrü kaldığını belirterek "Sevgili dostlarım, maalesef kansere karşı olan savaşımı resmi olarak kaybettim. Karaciğerim iflas ediyor, gözlerimden ve yüzümden sarılık olmaya başladım. Bir süre sonra aklım karışabilirmiş (alzheimer benzeri). Maksimum 3-4 hafta ömrüm varmış."ifadelerini kullandı.

Kampanyanın ardıdan herkese açık olan sosyal medya hesabını gizleyen Clarke, iddialara göre, kısa süre önce paylaştığı doktor raporlarını sildi.

GoFundMe sayfası üzerinden "3-4 hafta ömrünün kaldığını" yazdığı yazılarını kaldırdı. Ayrıca Ünlü komedyen Ricky Gervais'in kendisi için çektiğini söylediği videonun çok eski olduğu ve başka biri için çekildiği bilgisi verildi.