Sosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir?

Sosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir?
İleri derece kanser teşhisi konulan Evre Başak Clarke, sosyal medyanın gündeminde oturdu. Kanser mücadelesini kaybettiğini ve 3-4 haftalık ömrünün kaldığını açıklayan Clarke yardım kampanyası başlatmıştır. Yaklaşık 12 milyon TL topladığı ve paralarıyla ortadan kaybolduğu iddia edildi. "Evre Başak Clarke kimdir?" sorusuna cevap aranıyor.

İngiltere'de yaşayan Evre Başak Clarke iki yıldır karaciğer kanseriyle mücadele ediyordu. 31 Temmuz 2025 tarihinde kansere karşı verdiği mücadeleyi resmi olarak kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir? - 1. Resim

GoFundMe platformu üzerinden “Evre’s Battle: Baby Oscar’s Futur” isimli bir yardım kampanyası başlatan Evre Başak Clarke yaklaşık 6.700 kişinin destek verdiği kampanyada 230 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) toplandı.

Sosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir? - 2. Resim

EVRE BAŞAK CLARKE KİMDİR?

1985 doğumlu Evre Başak Clarke, sanatçı, ressam ve dijital tasarımcıdır. Gerçek ismi ise Evre Başak Okumuş'tur. Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunudur. Sanatçı kimliğiyle bilinir ve eserlerinde hayvan portreleri ile deneysel sanat daha ağırlıklıdır.

Şu anda İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan Clarke, 2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlendi. Çiftin aynı Oscar isminde oğlu doğdu.

Sosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir? - 3. Resim

EVRE BAŞAK CLARKE OLAYI NEDİR?

Kısa süre içinde öleceğini söyleyen Clarke hakkında dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı.

Evre Başak Clarke, 31 Temmuz tarihinde yaptığı paylaşımla da kansere karşı verdiği savaşı kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir? - 4. Resim

Evre Başak Clarke, X üzerinden yaptığı paylaşımda, doktorlarının kendisine en fazla 3-4 haftalık ömrü kaldığını belirterek "Sevgili dostlarım, maalesef kansere karşı olan savaşımı resmi olarak kaybettim. Karaciğerim iflas ediyor, gözlerimden ve yüzümden sarılık olmaya başladım. Bir süre sonra aklım karışabilirmiş (alzheimer benzeri). Maksimum 3-4 hafta ömrüm varmış."ifadelerini kullandı. 

Sosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir? - 5. Resim

Bu süreçte Clarke, GoFundMe platformu üzerinden “Evre’s Battle: Baby Oscar’s Futur” isimli bir yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6.700 kişinin destek verdiği kampanyada 230 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) toplandı.

Sosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir? - 6. Resim

Kampanyanın ardıdan herkese açık olan sosyal medya hesabını gizleyen Clarke, iddialara göre, kısa süre önce paylaştığı doktor raporlarını sildi.

Sosyal medya Evre Başak Clarke olayını konuşuyor: Evre Başak Clarke kimdir? - 7. Resim

GoFundMe sayfası üzerinden "3-4 hafta ömrünün kaldığını" yazdığı yazılarını kaldırdı. Ayrıca Ünlü komedyen Ricky Gervais'in kendisi için çektiğini söylediği videonun çok eski olduğu ve başka biri için çekildiği bilgisi verildi.

