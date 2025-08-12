Sedanur Bağdigen kimdir, neden öldü? sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulatılıyor. 2019 yılında Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı kafilesinde doktor olarak görev alan Dr. Bağdigen, ölüm haberiyle gündeme geldi.

SEDANUR BAĞDİGEN KİMDİR?

35 yaşında Kağıthane'de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen, 2019'da Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı kafilesinde takım doktoru olarak da görev almıştı.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Bağdigen'in vefat haberini duyurarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı inceleme yaptı, cenaze ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SEDANUR BAĞDİGEN NEDEN ÖLDÜ?

Sedanur Bağdigen'in ölüm nedeni henüz kesinleşmemiştir, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Bağdigen’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Sedanur Bağdigen’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.