Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumuyla yeniden gündeme geldi. Bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan Özkan’ın hastaneye kaldırıldığı bilgisi, sevenlerini endişelendirdi. ''Ufuk Özkan hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?'' soruları ise gündemde yerini aldı.

Ufuk Özkan'ın hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran kardeşi Umut Özkan ünlü oyuncunun sağlık durumuna dair bazı detayları da paylaştı. Açıklama sonrası tüm sevenleri endişeye boğulurken Ufuk Özkan hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl merak edildi.

Ünlü oyuncunun kardeşinden açıklama geldi! Ufuk Özkan hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

UFUK ÖZKAN HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ettiği biliniyor. Daha önce siroz teşhisiyle tedavi gören Özkan’ın rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle düzenli olarak hastane kontrolünde olduğu öğrenildi. Doktorların, hastalığın seyri nedeniyle karaciğer nakli ihtimalini değerlendirdiği ifade ediliyor.

UFUK ÖZKAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı. Tedavisi hastanede devam eden oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiği, doktorların gözetimi altında tutulduğu belirtildi. Oyuncunun kardeşi Umut Özkan yaptığı duyuruda ise şu ifadelere yer verdi;

Kamuoyunun Bilgisine,

Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz.

UFUK ÖZKAN ÖLDÜ MÜ?

Ufuk Özkan’ın hayatını kaybettiğine dair çıkan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Ünlü oyuncunun hayatta olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sosyal medyada dolaşan asılsız söylentilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanırken, sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların takip edilmesi istendi.

UFUK ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 tarihinde Almanya’nın Mannheim kentinde dünyaya geldi. Aslen Trabzon ve Samsun kökenli olan Özkan 50 yaşındadır. Tiyatro, dizi ve sinema alanında uzun yıllardır aktif olarak çalışan oyuncu, özellikle Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ufuk Özkan, Türk televizyonlarının tanınan isimleri arasında yer alıyor.

