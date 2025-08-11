Ayla Başar neden öldü, hasta mıydı, kimdir, kaç yaşındaydı? Şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti

83 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ölümü, hem müzik dünyasında hem de sanat camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Hastanede devam eden tedavi sürecinde sağlık durumunun kritikleşmesi sonucu hayatını kaybeden Ayla Başar için taziye mesajları gecikmedi.

AYLA BAŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Türk sanat müziğinin sevilen sesi Ayla Başar, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle 11 Ağustos 2025 sabahı hayata veda etti. Hastanede süren tedavisine rağmen sağlık durumu giderek kötüleşen sanatçı, hastalığa yenik düştü.

AYLA BAŞAR HASTA MIYDI, HASTALIĞI NEYDİ?

83 yaşında hayatını kaybeden Ayla Başar’ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Uzun süren tedavi sürecinde sanatçının durumu zamanla ağırlaştı. Yakın arkadaşları ve sanat dünyasından isimler, sosyal medya paylaşımlarıyla Başar’ın vefatını duyurarak üzüntülerini dile getirdi.

AYLA BAŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

1942 yılında İstanbul’da doğan Ayla Başar, 1960’lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine adım attı. “Hoşgeldin”, “Vardar Ovası”, “Sen de Bizdensin”, “Sarmaşık Güller” ve “Köylü Güzeli” gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarda yer etti.

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden biri olarak sahnelerde uzun yıllar boy gösteren sanatçı, sinema alanında da “Asılacak Kadın”, “Hatırladıkça” ve “Sevenler Ölmez” gibi yapımlarda rol aldı.