Sakarya Valiliği eğitim durumuna dair açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Birçok öğrenci ve veli ''Sakarya'da yarın okullar tatil mi?'' sorusunun cevabını ararken bazı spekülatif ve sahte paylaşımlar da dikkat çekti. Valilik konuya ilişkin duyuruda bulundu.

Soğuk hava dalgasının Marmara ile Batı Karadeniz geçiş hattında etkisini artırmasıyla birlikte Sakarya’da yarın okullar tatil mi, 13 Ocak 2026 Salı günü okul var mı soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti. Kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler gözlerini Sakarya Valiliği’nden gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Peki, Sakarya'da yarın okullar tatil mi? İşte Sakarya Valiliği resmi açıklaması!

Sakaryada yarın okullar tatil mi? Sakarya Valiliği açıklama yaptı!

SAKARYA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sosyal medyada paylaşılan bazı görsellerde Sakarya genelinde okulların tatil edildiği iddia edilse de paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Sakarya Valiliği, kamuoyunu yanıltan içeriklere karşı uyarıda bulunarak, eğitim-öğretime ara verilmesine ilişkin herhangi bir kararın ancak resmi değerlendirmeler sonucunda alınabileceğini vurguladı.

Şu an için 13 Ocak 2026 Salı günü Sakarya genelinde eğitime ara verildiğine dair kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

SAKARYA VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Sakarya Valiliği 13 Ocak Salı 2026 kar tatili açıklamasına dair şu ifadelere yer verdi;

Bazı sosyal medya hesaplarında yarın okulların tatil edileceğine dair paylaşılan görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Eğitim ve öğretime ara verilmesi hususu, meteorolojik veriler doğrultusunda elde edilecek değerlendirmelere göre ele alınacaktır. Herhangi bir şekilde eğitim ve öğretime ara verilmesi söz konusu olduğunda, resmi sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuna duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

