İstanbul'un göbeğinde 8 ev soydular! Yöntemleri de rahatlıkları da pes dedirtti

İstanbul'un göbeğinde 8 ev soydular! Yöntemleri de rahatlıkları da pes dedirtti

İstanbul'da 4 kadın, kartla kapılarını açtıkları 8 evi soydu. Kameralara yakalanan kadınların suç dosyalarının kabarık olduğu ve tutuklandıkları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'de 8 evden yüklü miktarda para ve ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

KAPILARI KARTLA AÇMIŞLAR

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kadının, yanlarında getirdikleri kartla dairelerin kapısını açtığını, hırsızlık yaptıktan sonra da bir yerde üstlerini değiştirerek kaçtığını tespit etti.

Adres ve kimlik bilgileri belirlenen 4 şüpheli, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyete getirilen şüphelilerden Gönül Ç'nin (34) çeşitli suçlardan 68, Sedef G'nin (27) 26, Çiğdem Ç'nin (30) 24, Ayşe Ç'nin (27) ise 21 kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık sonrasında bir iş yerinde üstlerini değiştirdikten sonra uzaklaştıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

