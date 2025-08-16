Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Selçuk Bayraktar geri sayımı başlattı! En lüks teknolojik ürünleri hediye edecek

Selçuk Bayraktar geri sayımı başlattı! En lüks teknolojik ürünleri hediye edecek

Selçuk Bayraktar geri sayımı başlattı! En lüks teknolojik ürünleri hediye edecek
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli sosyal medya platformumuz Next'in 1 milyon kullanıcıya ulaşmak üzere olduğunu bildirdi. "Milyon milyon büyüyoruz!" diyen Bayraktar, kullanıcılara dağıtacakları teknolojik hediyeleri duyurdu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu Next Sosyal'in 1 milyon kullanıcıya yaklaştığını belirterek, düzenlenen hediye kampanyasını duyurdu.

TEK TEK HEDİYELERİ SAYDI

Bayraktar, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Milyon milyon büyüyoruz! Türkiye'nin en sosyal mecrası NSosyal, 1 milyonuncu kullanıcıya koşuyor. Türkiye'nin eN gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!

Hediyeler: 1 elektrikli bisiklet, 1 PS5 PlayStation, 1 GoPro, 1 Monster bilgisayar, 3 Samsung tablet, 3 5G uyumlu cep telefonu, 5 akıllı saat, 6 bluetooth kulaklık. 22 Ağustos'a kadar #NSosyalBenim etiketiyle NSosyal platformundan paylaşım yap, hediyelerden biri senin olsun!"

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALARDAN OLDU

Next Sosyal, "sosyal ağ" kategorisindeki ücretsiz uygulamalar listesinde son dönemde en çok indirilen uygulamalardan oldu.

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı Next Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ı da kullanabiliyor.

Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

