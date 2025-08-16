Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DEM Partili vekilden skandal iddia! Hastaneden açıklama geldi, gerçek başka çıktı

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Derecik Devlet Hastanesi'nde yıpranmış sedyelerin kullanıldığını öne sürdü. Hastaneden yapılan açıklamada gerçeğin çok başka olduğu ortaya çıktı.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu soru önergesi ve sosyal medya açıklamalarıyla gündem oldu.

SEDYENİN ESKİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Düşünmez, Hakkari'deki Derecik Devlet Hastanesi'ndeki yıpranmış bir sedyeyi gündeme taşımıştı. Düşenmez, sosyal medya hesabında ve TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, Derecik Devlet Hastanesi’ndeki yırtık bir hasta sedyesini paylaşarak hastanenin hizmet kalitesini eleştirdi.

DEM Partili vekilden skandal iddia! Hastaneden açıklama geldi, gerçek başka çıktı - 1. Resim

KULLANIMDA OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Paylaşılan görseldeki sedyenin aktif olarak kullanılmadığı ortaya çıktı. Hastane yönetimi ise gündeme getirilen yıpranmış sedye paylaşımına hastane yönetiminden görüntülü cevap geldi.

DEM Partili vekilden skandal iddia! Hastaneden açıklama geldi, gerçek başka çıktı - 2. Resim

Yönetim tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Görsellerde yer alan hasta sedyesi, hastanemizde kullanılmayan ve aktif hastanın bulunmadığı diyaliz ünitesine uzun süre önce kaldırılmıştır. Acil serviste bir hastamıza müdahale edilmesi sonrasında kirlenen bir sedye; acil serviste yoğunluk nedeniyle başka alana temizlenmek için alınmıştır. Aynı yoğunluk sırasında hizmetin aksamaması için yerine normalde kullanmadığımız görüntülerdeki mevcut sedye sadece temizlik süresince kullanılmıştır. Hastanemizde, hasta ve çalışan sağlığı en öncelikli konumuzdur. Temizlik ve hijyen standartları titizlikle uygulanmakta, düzenli aralıklarla hijyen denetimleri yapılmakta ve gerekli temizlik malzemeleri eksiksiz olarak temin edilmektedir.

Bahsi geçen görüntülerin ve iddiaların, kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıdığı ve art niyetli şekilde hazırlandığı açıkça görülmektedir" denildi.

