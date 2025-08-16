BİST 100’de 7 hafta sonra bir ilk! İşte para girişi olan ve yükselen hisseler
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %-0,93 düşüşle 10.870’ten kapandı. THYAO, BIMAS ve EREGL en fazla para girişi yaşanan hisseler olurken; CANTE, PGSUS ve KTLEV para çıkışında ilk 3 hisse arasında yer aldı. HEKTS %15,85 primle BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisse ve EFORC ise %-22,37 düşüşle en fazla değer kaybeden hisse oldu. 7 haftalık yükseliş serisini sonlandıran borsada haftanın gelişmeleri ve işte beklentiler...
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta 10.870,57 puandan kapanış yaptı ve haftalık bazda değer kaybı %-0,93 olarak geçekleşti. Böylece endekste, önceki 7 haftalık süreçte yaşanan yükseliş serisi de son buldu.
BİST 100 hafta içinde en düşük 10.786 ve en yüksek 11.090 puanı test etti. Kapanış ise orta noktaya yakın bir seviyeden gerçekleşti.
BORSADA KRİTİK SEVİYELER
Analistler, endeksin oldukça hızlı bir yükselişle 11.252 seviyesindeki zirve noktasına yaklaştığını ve bu hafta bir soluklanma yaşandığını belirterek, “Bu anlamda kâr satışlarını da normal karşılamak gerekiyor. Bilançoların çoğunun açıklanması ile beklentiler de geri kaldı. Endekste gelecek hafta 10.800 destek, 10.902 ara direnç ve 11.090 seviyesi de direnç olarak izlenebilir” diye konuşuyor.
PARA GİRİŞİ YAŞANAN HİSSELER
11 Ağustos-15 Ağustos tarihleri arasında en çok para girişi yaşanan 5 hisse:
1-Türk Hava Yolları (THYAO): 739,72 milyon TL
2-BİM Birleşik Mağazaları (BIMAS): 235,49 milyon TL
3-Ereğli Demir ve Çelik (EREGL): 154,34 milyon TL
4-Astor Enerji (ASTOR): 106,75 milyon TL
5-Emlak Konut GYO (EKGYO): 96,20 milyon TL
PARA ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER
11 Ağustos-15 Ağustos tarihleri arasında en çok para çıkışı yaşanan 5 hisse:
1-Çan2 Termik Santral (CANTE): -461,42 milyon TL
2-Pegasus Hava Yolları (PGSUS): -219,01 milyon TL
3-Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): -195,88 milyon TL
4-Migros Ticaret (MGROS): -186,12 milyon TL
5-Aselsan Elektronik (ASELS): -146,25 milyon TL
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
BİST 100 kapsamında bu hafta en çok yükselen hisseler:
1-Hektaş (HEKTS): 4,97 TL (%15,85)
2-Sasa Polyester (SASA): 3,90 TL (%15,04)
3-Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 14,66 TL (%14,44)
4-Doğan Holding (DOHOL): 19,11 TL (%12,02)
5-Margün Enerji (MAGEN): 47,56 TL (%10,14)
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
BİST 100 kapsamında bu hafta en çok düşen hisseler:
1-Efor Çay (EFORC): 120,50 TL (%-22,37)
2-Destek Finans Faktoring (DSTKF): 503,50 TL (%-18,26)
3-Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): 8,42 TL (%-10,90)
4-Türkiye Sigorta (TURSG): 9,52 TL (%-9,07)
5-Ral Yatırım Holding (RALYH): 121,00 TL (%-8,89)