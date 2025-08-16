BİST 100’de 7 hafta sonra bir ilk! İşte para girişi olan ve yükselen hisseler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta 10.870,57 puandan kapanış yaptı ve haftalık bazda değer kaybı %-0,93 olarak geçekleşti. Böylece endekste, önceki 7 haftalık süreçte yaşanan yükseliş serisi de son buldu.

BİST 100 hafta içinde en düşük 10.786 ve en yüksek 11.090 puanı test etti. Kapanış ise orta noktaya yakın bir seviyeden gerçekleşti.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, endeksin oldukça hızlı bir yükselişle 11.252 seviyesindeki zirve noktasına yaklaştığını ve bu hafta bir soluklanma yaşandığını belirterek, “Bu anlamda kâr satışlarını da normal karşılamak gerekiyor. Bilançoların çoğunun açıklanması ile beklentiler de geri kaldı. Endekste gelecek hafta 10.800 destek, 10.902 ara direnç ve 11.090 seviyesi de direnç olarak izlenebilir” diye konuşuyor.

PARA GİRİŞİ YAŞANAN HİSSELER

11 Ağustos-15 Ağustos tarihleri arasında en çok para girişi yaşanan 5 hisse:

1-Türk Hava Yolları (THYAO): 739,72 milyon TL

2-BİM Birleşik Mağazaları (BIMAS): 235,49 milyon TL

3-Ereğli Demir ve Çelik (EREGL): 154,34 milyon TL

4-Astor Enerji (ASTOR): 106,75 milyon TL

5-Emlak Konut GYO (EKGYO): 96,20 milyon TL

PARA ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

11 Ağustos-15 Ağustos tarihleri arasında en çok para çıkışı yaşanan 5 hisse:

1-Çan2 Termik Santral (CANTE): -461,42 milyon TL

2-Pegasus Hava Yolları (PGSUS): -219,01 milyon TL

3-Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): -195,88 milyon TL

4-Migros Ticaret (MGROS): -186,12 milyon TL

5-Aselsan Elektronik (ASELS): -146,25 milyon TL

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamında bu hafta en çok yükselen hisseler:

1-Hektaş (HEKTS): 4,97 TL (%15,85)

2-Sasa Polyester (SASA): 3,90 TL (%15,04)

3-Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 14,66 TL (%14,44)

4-Doğan Holding (DOHOL): 19,11 TL (%12,02)

5-Margün Enerji (MAGEN): 47,56 TL (%10,14)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 kapsamında bu hafta en çok düşen hisseler:

1-Efor Çay (EFORC): 120,50 TL (%-22,37)

2-Destek Finans Faktoring (DSTKF): 503,50 TL (%-18,26)

3-Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): 8,42 TL (%-10,90)

4-Türkiye Sigorta (TURSG): 9,52 TL (%-9,07)

5-Ral Yatırım Holding (RALYH): 121,00 TL (%-8,89)